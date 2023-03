🎥 Le premier but d'Adnan Januzaj avec Basaksehir

Malgré la lourde défaite concédée par son équipe contre La Gantoise (1-4), Adnan Januzaj en a profité pour inscrire son tout premier but en Turquie.

Arrivé cet hiver à Basaksehir, où il est prêté par Séville jusqu'à la fin de la saison, Adnan Januzaj n'était pas titulaire contre La Gantoise, mercredi soir, en Conference League.

Mais c'est tout de même lui qui a sauvé l'honneur. Monté au jeu à la 72e minute, l'ailier belge a inscrit l'unique but stambouliote un quart d'heure plus tard. C'est le premier but d'Adnan Januzaj, qui participait à sa quatrième rencontre avec Basaksehir contre les Buffalos.

Et c'est même le premier but de la saison du Bruxellois qui n'avait pas trouvé l'ouverture avec Séville en 146 minutes de jeu.