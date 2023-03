Le Real sans trembler, un Diable de plus en quart de finale

Liverpool n'a jamais fait illusion. Le Real et Thibaut Courtois avancent tranquillement en quart de finale de la Ligue des Champions.

Malgré le 2-5 concédé à l'aller, Jurgen Klopp voulait se donner le droit de rêver à un miracle à Madrid. Mais il n'y a eu aucun miracle pour les Reds sur la pelouse du Stade Santiago Bernabeu.

Le début de rencontre a pourtant été animé, avec des occasions de part et d'autre en première période. Mais Thibaut Courtois et Alison ont été irréprochables et c'était toujours 0-0 quand les 22 acteurs sont rentrés aux vestiaires.

Après le repos, Liverpool a nettement baissé le curseur et c'est le duo Benzema-Vinicius qui a fait la différence. Le Brésilien a offert le but d'ouverture à son compère français pour définitivement entériner la qualification du Real pour le tour suivant.

Déjà pas très bien embarqués en Premier League, les Reds quittent aussi la scène européenne, le Real en revanche reste en course pour défendre son titre. Et Thibaut Courtois rejoint Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Charles De Ketelaere, Alexis Saelemaekers et Divock Origi parmi les joueurs belges toujours en lice dans cette Ligue des Champions 2022-2023.