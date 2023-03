Un ancien champion de Belgique est euphorique en parlant de Roméo Lavia

Roméo Lavia fera-t-il ses débuts avec les Diables Rouges dès vendredi ? Eric Van Meir l'espère déjà. Il a eu Lavia sous son aile en tant qu'entraîneur de l'équipe nationale des moins de 19 ans et a immédiatement décelé un grand talent.

"Il est très terre-à-terre, il n'a pas d'attitude", se souvient Van Meir dans Het Laatste Nieuws. "Il était toujours calme et ne se faisait pas remarquer par ses paroles. Roméo répondait toujours sur le terrain. C'est un milieu de terrain qui lit très bien le jeu, qui est explosif et qui est fort dans les duels, même si physiquement, il n'est pas le prototype d'un six.

Van Meir sait que Lavia peut déjà apprendre quelque chose à l'équipe. "Estimation. Interception. Jouer vers l'avant. Il peut tout faire. Donner une passe mesurée entre les lignes est sa spécialité. On voit que Roméo a beaucoup appris en s'entraînant avec l'équipe A de Manchester City".

Lavia a quitté Anderlecht à l'âge de 16 ans pour tenter l'aventure à Manchester City, mais n'a pas réussi à s'y imposer. En revanche, il a fait forte impression à Southampton. Man City disposerait encore d'une option de rachat de 46 millions d'euros pour Lavia.