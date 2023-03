La fierté du buteur italien malgré la défaite

L'Italie s'est inclinée 1-2 ce jeudi soir face à l'Angleterre en ouverture des éliminatoires de l'Euro.

Grand point positif chez les Italiens malgré cette entame ratée en qualifs' pour l'Euro 2024 : le premier but de Mateo Retegui, appelé en sélection à la suprise générale par Roberto Mancini.

Le jeune attaquant de 23 ans, évoluant au club argentin du Tigre - en prêt de Boca Junior - a réduit l'écart juste avant l'heure de jeu dans cette rencontre finalement perdue 1-2.

"Je ne suis pas content parce que nous avons perdu un match très important. Il aurait été important de commencer par une victoire, mais je suis quand même content de mes débuts et de ce but. Il y avait un peu de nervosité au début, mais je suis heureux d'avoir débloqué la situation", a déclaré Retegui au micro de Sky en après-match.

"J'attendais avec impatience cette convocation et quand Mancini m'a appelé, je me suis senti excité et fier. Je suis heureux d'être ici et de représenter l'Italie", a continué Retegui, qui est pour la petite histoire, né en Argentine et ne parle pas encore l'Italien.