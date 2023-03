Affaire d'état au Nigéria : un joueur amateur éclipse les stars de la sélection

Malgré sa force offensive, le Nigéria s'est incliné face à la Guinée-Bissau. L'ambiance autour de l'équipe est très tendue.

Avec Victor Osimhen, Alex Iwobi, Kelechi Iheanacho,Samuel Chukwueze sur le terrain et Paul Onuachu en joker de luxe, on attendait des Nigérians une grosse prestation dans le secteur offensif face à la Guinée-Bissau. Mais l'équipe n'a pas marqué le moindre but et s'est inclinée 0-1. La défaite a forcément du mal à passer et fait surgir une nouvelle polémique.

Malgré le réservoir de la talent qu'est le football nigérian, un dénommé Daniel Bameyi est présent dans le groupe pour disputer les éliminatoires de la prochaine CAN. Le hic ? Bameyi est un joueur amateur qui joue dans les championnats de quartier à Lagos, la capitale. Dans un pays gangrené par la corruption, il ne doit sa place qu'aux manoeuvres de son agent, très influant au sein de la fédération.

Pire, le latéral droit évolue officiellement au Yum Yum FC, une équipe fondée au début du mois et qui ne renseigne que Bameyi dans son effectif. Le montage, réalisé en marge de la sélection, est grossier et illustre tous ces jeux d'influence autour de l'équipe nationale.