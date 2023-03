Anthony Moris et le Luxembourg vivent l'enfer contre le Portugal, l'Italie en balade dominicale à Malte

Il n'a fallu qu'une mi-temps au Portugal pour ne faire qu'une bouchée du Luxembourg. Au tout petit trop, l'Italie a assuré l'essentiel à Malte.

La tâche était beaucoup trop grande pour Anthony Moris et le Luxembourg contre le Portugal de Cristiano Ronaldo et Roberto Martinez. Dès le premier quart d'heure, la Selecao plie la rencontre via CR7 (01, 9e) et Joao Félix (0-2, 15e). Le calvaire ne fait que commencer. Bernardo Silva (0-3, 18e) et Cristiano Ronaldo pour un doublé (0-4, 31e) donnent à ce match une allure de correction avant même le retour aux vestiaires.

La seconde période est plus calme devant les cages de Moris, jusqu'au quart d'heure du terme et à la cinquième réalisation du match signée Otavio (0-5, 77e). Le gardien de l'Union en a assez et stoppe le penalty de Rafael Leao à cinq minutes du terme, provoqué par l'ancien joueur du Standard Laurent Jans. L'ailier de l'AC Milan voulait honorer sa montée au jeu avec un but, ce qu'il fera finalement dans la dernière minute du temps réglementaire (0-6, 89e).

Autre cador européen engagé ce dimanche soir, l'Italie a profité de sa balade dominicale pour planter deux petits buts suffisants sur la pelouse de Malte. Retegui après 15 minutes, Pessina juste avant la demi-heure (27e) et un succès tranquille pour la Squadra Azzura, qui se rassure légèrement après sa défaite contre l'Angleterre en amical.