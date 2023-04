Pour ce joueur de Chelsea, c'est 70 millions !

Chelsea a fixé le prix demandé pour le milieu de terrain Mason Mount à 70 millions de livres sterling. Le milieu de terrain a un contrat qui expire en 2024, mais il doit maintenant anticiper un éventuel transfert cet été.

Mount n'a pas l'intention de quitter Chelsea, mais des clubs comme Liverpool, le Bayern Munich et la Juventus s'intéressent à lui. Les Blues tentent de prolonger le contrat de l'Anglais, mais tiennent également compte d'un éventuel départ l'été prochain. Mount pourrait ainsi rapporter plus d'argent à Chelsea. Le club londonien demanderait 70 millions de livres (79,4 millions d'euros) pour le milieu de terrain créatif.

Le propriétaire Todd Boehly et Behdad Eghbali ont eu des entretiens avec le père de Mount, qui n'ont pas encore abouti. Le joueur de Chelsea ne veut pas se contenter d'un contrat à long terme avec le club et a déjà refusé une offre de réduction de salaire. Un nouvel engagement entre Chelsea et Mount semble s'éloigner de jour en jour. Le milieu de terrain offensif est apprécié par les supporters et a été nommé deux fois joueur de l'année au cours des dernières années.