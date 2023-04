🎥 Pep Guardiola s'excuse pour sa célébration maladroite

Pep Guardiola a fêté l’égalisation de Julian Alvarez (27e) avec…les remplaçants de Liverpool qui s’échauffaient. Certains observateurs considèrent cette célébration comme une provocation.

"Je suis vraiment désolé. J’ai célébré avec mon fils dans les tribunes, je suis revenu et j’ai dit : 'c’était un beau but, non ?' C’est tout. Je suis vraiment désolé si les chaînes de télévision… Vous pensez que c’est un manque de respect ? OK, désolé", a lâché le technicien catalan qui a fait preuve de maladresse.

Safe to say Pep enjoyed that Alvarez goal, but at least he was respectful about it ūüėā pic.twitter.com/ncrE120OkZ