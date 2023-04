Festival de buts pour Matazo et Sels, sous les yeux de Philippe Clement

Monaco joue la deuxième place du classement, Strasbourg se bat pour son maintien. Les Alsaciens ont longtemps cru pouvoir tenir trois voir un point.

La Ligue 1 se poursuit ce dimanche et avant le choc de ce dimanche soir entre le PSG et l'Olympique Lyonnais, Monaco recevait Strasbourg. Et cette rencontre a été complètement folle.

Monaco ouvre tout d'abord le score via Vanderson (19', 1-0). En quelques minutes, Strasbourg va cependant trouver de la ressource pour non seulement égaliser via Mothiba (32', 1-1) avant de profiter d'un but contre son camp de Maripan (41', 1-2).

Après la pause, Monaco va retourner la situation. Le tout jeune Ben Seghir égalise (54', 2-2) avant de voir Diop donner l'avantage aux joueurs de Philippe Clement (57', 3-2). Fofana va ensuite être doublement remarqué. En marquant tout d'abord pour le 4-2 (67') ais aussi en prenant une deuxième carte jaune, étant alors expulsé.

Dans les dernières secondes, Diallo réduit la marque (4-3) mais plus rien ne sera marqué. Monaco est donc deuxième alors que Strasbourg reste dans le bas du classement. Matz Sels a disputé toute la rencontre alors qu'Eliott Matazo est lui monté à la 80ème.