Demba Ba dézingue Antoine Kombouaré

Lors de la rencontre de Ligue 1 perdue contre Reims (0-3) dimanche, l'entraîneur du FC Nantes s'est privé de son latéral gauche qui a refusé de rompre son jeûne lié au ramadan.

Antoine Kombouaré a écarté Jaouen Hadjam. Une décision scandaleuse selon Demba Ba, lui aussi de confession musulmane.

"Encore penser que le jeûne du mois de ramadan est comportemental me sidère. Pour ceux qui se posent encore la question, on parle bien du côté identitaire d’une personne. Une simple question, est-ce une bonne chose de demander à quelqu’un de mettre de côté ce qui fait son identité ? À l’image d’un Klopp (Jürgen, l'entraîneur de Liverpool, ndlr), un management adapté serait selon moi de mettre les joueurs dans les meilleures conditions pour qu’ils puissent performer. Et s’ils ne performent pas, alors qu’ils soient justement écartés, pour des raisons sportives et non-identitaires. Mais invoquer les raisons de santé n’est qu’une couverture", a critiqué l’ex-buteur de Mouscron et de Chelsea sur les réseaux sociaux.