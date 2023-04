Après les cris racistes à l'encontre de Lukaku, la Juventus réagit également

Alors que le monde du football réagit depuis hier et soutient Romelu Lukaku, victime de racisme face à la Juventus, le club turinois a réagi. La Vieille Dame a réaffirmé son engagement contre toute forme de discrimination.

Ce mercredi, en Coupe d'Italie, Romelu Lukaku a été la cible de cris racistes en provenance d'une tribune de supporters de la Juventus de Turin. Après avoir marqué le but égalisateur sur penalty à la 90e+5, Lukaku a adressé des gestes et des paroles aux supporters...qui lui ont valu de prendre une seconde jaune et d'être exclu.

Le Belge a depuis été soutenu par de nombreuses figures du monde du football, notamment l'Union Belge et le RSC Anderlecht. Mais la réaction de la Juventus elle-même était attendue. Le club turinois a publié un communiqué via Twitter.

Juventus Football Club, come sempre, sta collaborando con le forze dell’ordine per individuare i responsabili di gesti e urla razzisti verificatisi ieri sera.

Anche in questo caso nei confronti dei responsabili sarà applicato il "Codice di Gradimento"

"La Juventus, comme toujours, collabore avec la police afin d'identifier les responsables des gestes et cris racistes qui ont eu lieu hier soir. Dans ce cas, le "Code d'approbation" sera d'application pour les personnes responsables", lit-on. Ce code doit déterminer des sanctions sévères à l'encontre des personnes jugées coupables de comportements discrimants.

La Juventus a également rappelé son engagement contre les discriminations via notamment un podcast réalisé récemment.