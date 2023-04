📷 Le geste classe du Sporting d'Anderlecht à Romelu Lukaku, à nouveau victime d'insultes racistes en Italie

L'attaquant de l'Inter Milan a été victime d'insultes racistes, ce mardi, sur la pelouse du Juventus Stadium.

Ce mardi soir, Romelu Lukaku et l'Inter Milan disputaient leur demi-finale aller de Coupe d'Italie sur la pelouse de la Juventus. Après l'ouverture du score déjà tardive de Juan Cuadrado (1-0, 83e), c'est Romelu Lukaku qui, depuis le point de penalty, a égalisé dans les derniers instants (1-1, 90+5e).

En guise de célébration, l'avant-centre intériste a répondu aux supporters de la Juventus, coupables d'insultes racistes pendant l'intégralité de la rencontre. Une réaction qui a valu... un second carton jaune à Romelu. Depuis lors, les messages de soutien affluent sur les réseaux sociaux, dont celui du Sporting d'Anderlecht, premier club professionnel du Diable Rouge. Un soutien partagé par le compte officiel des Diables. No to racism.