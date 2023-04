Brecht Dejaegere, Philippe Montanier et Toulouse qualifiés pour la finale de la Coupe de France

Annecy (Ligue 2) a bien cru pouvoir créer la sensation, mais c'est bien le Téfécé qui a rejoint Nantes en finale.

La Coupe de France nous offre une finale inédite. Toulouse affrontera Nantes, le 29 avril au Stade de France. Mais tout ne fut pas si simple pour les hommes de Philippe Montanier. Les Toulousains ont ouvert le score à la 36e minute grâce à une belle tête d’Aboukhlal, sur un centre du Néerlandais Van den Boomen.

Annecy, pensionnaire de Ligue 2 et tombeur de l'Olympique de Marseille au tour précédent, a égalisé juste avant la pause, depuis le point de penalty (Bosetti, 45+4e). Vingt minutes avant le terme, Brecht Dejaegere, titulaire au milieu de terrain, cède sa place.

En seconde période, Annecy tient bon et a les occasions pour créer la surprise, mais c'est Chaïbi qui envoie la ville rose en finale (85e). Dernier espoir pour Annecy dans le temps additionnel, mais le but égalisateur de Dion est annulé pour une position de hors-jeu (90+1e). Billet validé pour la finale donc pour Brecht Dejaegere, qui tentera de remporter sa première Coupe domestique après ses échecs en finale de Coupe de Belgique avec Genk et Courtrai.