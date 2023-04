Loïs Openda prend le meilleur sur Matz Sels, Lens toujours solidement dans la course au titre !

Les Sang & Or accueillaient Strasbourg à l'occasion de la 30e journée de Ligue 1.

Titulaires, les deux Diables Rouges Loïs Openda et Matz Sels se croisaient à Bollaert.

Frankowski (11e) mettait les Lensois sur orbite et il fallait ensuite attendre l'heure de jeu pour voir le dauphin de Ligue 1 doubler la mise et se mettre aux abris via Medina (65e).

L'ancien Parisien Gameiro (84e) sauvait l'honneur en fin de partie et redonnait un mince espoir aux Alsaciens. Mais le score ne changeait plus.

Le RC Lens ne perd pas de plume et reste solidement en course vers le titre, dans le sillage du leader Parisien. Pour le Racing Strasbourg par contre, la situation reste délicate en bas de classement, le club compte 26 points à égalité avec Auxerre, premier relégable.