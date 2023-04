"C'est une erreur psychologique"

Kevin De Bruyne a été titularisé lors du match de Ligue des champions de Manchester City contre le Bayern Munich, avant de devoir quitter la pelouse. Jan Mulder ne comprend pas la décision de Pep Guardiola.

De Bruyne semblait s'être blessé, mais après coup, Guardiola a été clair. Le changement était tactique et non dû à une blessure. "C'est typique de Guardiola. Je le vois comme une sorte de patient sur la touche. Il se recoud lui-même. Il faut être calme de toute façon. C'est un match de football. Le footballeur, et certainement De Bruyne, est bien plus important que toi", a déclaré Mulder selon Het Laatste Nieuws.

Guardiola a dit qu'il voulait plus de pressing et qu'Alvarez l'a apporté à la place de De Bruyne. "Oui, Alvarez a commencé à mieux presser. Mais De Bruyne n'a rien fait ? Il porte cette équipe depuis des années. C'est la responsabilité de Guardiola d'intégrer Kevin dans son équipe".

Mulder n'est pas tendre avec le coach espagnol. "Maintenant, il relègue De Bruyne. Ce qu'il a fait est psychologiquement une énorme erreur. Mais cela n'intéresse apparemment pas ce simple entraîneur. Cela me met vraiment en colère. Un tel malentendu dans la tête d'un entraîneur".