📷 Marseille va fêter une date historique avec un maillot spécial

Marseille n'a bien évidemment pas oublié sa victoire en Ligue des champions en 1993.

Le 26 mai 1993, la folle soirée de Munich a permis à l'OM de remporter la finale de la Coupe d'Europe des Clubs Champions face au Milan AC (1-0). La tête de Basile Boli, la coupe brandie par Didier Deschamps et la joie de Bernard Tapie restent dans les annales.

Et le club phocéen, 30 ans plus tard, a décidé de célébrer ce sacre avec un maillot. Faute de pouvoir reprendre le design mythique du maillot d'Adidas, Puma a dévoilé un maillot collector faisant la part belle à l'étoile remportée par l'OM, étoile affichée en bleu et en taille XXL sur la tunique collector, qui sera portée lors du dernier match de la saison à domicile contre Brest.