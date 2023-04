🎥 Kevin de Bruyne et un Haaland en mode record éclipsent le retour de Youri Tielemans avec Leicester

Manchester City a connu un match trÚs tranquille face à Leicester. Avec forcément des fortunes diverses pour nos Diables.

13 minutes : c'est le temps qu'il a fallu à Manchester City pour plier la rencontre face à Leicester. Juste de quoi mener 2-0 grâce à des buts de John Stones puis de l'inévitable Erling Haaland sur penalty. De retour dans le onze de Leicester avec le brassard de capitaine autour du bras quelques jours seulement après son retour à l'entraînement, Youri Tielemans n'était pas dans les conditions idéales pour reprendre ses marques.

Pire, la machine mancunienne n'était pas encore rassasiée : à la 25e minute, Kevin De Bruyne récupérait le ballon et se projetait pour lancer Haaland vers le 3-0. Un but symbolique puisqu'il permet au Norvégien d'égaler le nombre record de buts sur une saison de Premier League (32). Après 30 journées.

Une avance confortable qui permettait à Pep Guardiola de faire souffler son buteur dès la mi-temps et de ménager Kevin (cette fois sorti en serrant la main de son entraîneur) à l'heure de jeu pour une deuxième mi-temps en mode gestion. Leicester (avec Wout Faes et Timothy Castagne également titulaires) en profitait pour réduire la marque via Kelechi Ihenacho (3-1).

Pas de quoi regonfler le moral des Foxes, avant-dernier de Premier League avec deux unités de retard sur Everton, première équipe hors de la zone rouge. De son côté, Manchester City revient à trois points de la première place occupée par Arsenal.