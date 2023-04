Dante Vanzeir n'est pas au bout de ses peines : les supporters des New-York Red Bulls contestent et demandent "une sanction appropriée"

L'attaquant belge, coupable d'insultes racistes, a reçu une suspension de 6 matchs par la Major League Soccer.

Coupable d'insultes racistes contre les San Jose Earthquakes, Dante Vanzeir n'est pas encore au bout de ses peines. Alors que l'attaquant de 24 ans a reçu une suspension de 6 matchs de la part de la MLS, les supporters des New-York Red Bulls contestent et demandent "une sanction appropriée" pour leur recrue hivernale.

Selon les informations locales, trois groupes de supporters manifesteront ce soir et appellent les supporters à quitter le stade au coup d'envoi du match contre les Houston Dynamo. "Nous ne soutiendrons pas activement le club tant que Vanzeir et Struber (l'entraîneur, ndlr) n'auront pas été sanctionnés comme il se doit", ont-ils déclaré.

"Notre protestation commence samedi. Nous appelons tout le monde à quitter le stade avec nous au coup d'envoi. Nous appelons également au boycott des stands devant le stade. Nous prévoyons de poursuivre cette protestation jusqu'à ce que nos conditions soient remplies ou que nous pensions que le club a fait un changement acceptable".

Les supporters de New-York concluent et demandent une sanction plus importante pour leur attaquant. "La MLS n'a pas respecté sa politique de tolérance zéro à l'égard du racisme. Nous demandons à la MLS de réévaluer ses conclusions et de créer un précédent selon lequel le racisme ne peut être toléré".