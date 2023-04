Kompany et Burnley, si près du but : "Cela peut arriver à chaque match"

Déjà assuré d'être promu en Premier League à l'issue de cette saison, Vincent Kompany est très proche de remporter le titre de Championship avec Burnley.

Ce mardi, Burnley a manqué l'occasion de déjà remporter le titre. Les Clarets ont été tenus en échec par Rotherham United (2-2).

Après la rencontre, Vincent Kompany s'est dit "un peu déçu". "Nous avons eu tellement d'occasions. Je me sens désolé pour les garçons. Ils ont bien joué, on méritait de gagner. Au final, on repart un peu déçus."

Kompany et Burnley pensaient remporter la victoire après un but magnifique du Belge Manuel Benson. "Je suis content pour lui. Vous pouvez voir sa qualité. C'est un superbe but. Pour cela, on aurait mérité la victoire."

That Benson strike 🤩



Bringing you the best bits from our draw with the Millers 🏟️



Highlights brought to you by EMA 📽️ pic.twitter.com/G6vtwfHEmu — Burnley FC (@BurnleyOfficial) April 19, 2023

Leader de Championship avec 10 points d'avance sur Sheffield United à 4 journées de la fin, Burnley ne devrait plus trop patienter avant d'être sacré. Ce samedi, à domicile, ce sera l'occasion rêvée. "Nous pouvons encore faire quelque chose samedi, contre QPR. Cela nous met dans la même situation. Cela peut arriver à chaque match."