Coup dur pour Liverpool dans la course à l'Europe

Liverpool a communiqué ce vendredi que Roberto Firmino allait manquer les trois prochains matchs suite à une "blessure musculaire".

Jurgen Klopp a expliqué en conférence de presse que la blessure de Firmino était "trop sérieuse" pour disputer les matchs face à Nottingham Forest, West Ham, et la rencontre hautement importante contre Tottenham.

Auteur de 11 buts et 5 assists en 33 matchs tcc cette saison, Firmino avait déjà connu une grosse blessure en décembre, l'écartant des terrains pendant près de deux mois.

8e de Premier League, Liverpool peut encore croire à une participation européenne la saison prochaine. Tottenham, 5e et premier qualifié (virtuel), est 6 points devant. Ce week-end se jouera la 32e journée de Premier League (sur 38).

Roberto Firmino is set to miss our next three games due to a muscle injury.