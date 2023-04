Beveren et le RWDM, au coude-à-coude, ne trébuchent pas

La dernière ligne droite s'annonce passionnante en Challenger Pro League, et malheur au premier qui trébuchera entre le RWDM et le SK Beveren. Ce ne sera pas pour ce soir : les deux équipes ont gagné.

Le RWDM garde une petite longueur d'avance sur le SK Beveren dans la course à la promotion. Les deux équipes jouaient en même temps ce samedi dans les barrages pour la montée en Jupiler Pro League.

Le leader molenbeekois se rendait au Lierse-Kempenzonen et a été sans pitié avec les Pallieters, faisant le break dès la première période via Botella (8e) et Biron (28e). Dès le retour des vestiaires, c'était plié avec le 0-3 signé Kylian Hazard (48e). Trois points importants pour le RWDM.

Importants car de son côté, Beveren faisait le job face au Beerschot, à domicile. Les Waeslandiens attendront cependant la seconde période pour faire la différence va l'inévitable Dieumerci Mbokani (47e) et Thierno Barry (57e). Jan Van den Bergh sera exclu à la 76e, scellant le match en faveur de Beveren, Mbokani s'offrant un doublé en fin de match (3-0).

Le RWDM a peut-être pris une avance psychologique car avec 2 matchs à jouer et un point d'avance, les Brusseleers affronteront désormais les deux équipes de jeunes de ces barrages, le Club NXT et le RSCA Futures, alors que Beveren devra encore aller au Lierse.