Kompany a mécontenté un club : Burnley sous enquête !

Vincent Kompany avait effectué de nombreux changements pour le déplacement à Reading, et ça n'était pas du goût d'Huddersfield.

Après avoir validé la promotion en Premier League, Vincent Kompany avait en effet décidé de faire tourner pour le déplacement à Reading. Burnley alignait ainsi pour l'occasion son gardien n°2 (Bailey Peacock-Farrell) et quelques remplaçants habituels comme Scott Twine, Ameen Al-Dakhil, Lyle Foster ou encore Charlie Taylor.

Pas une révolution de palais non plus, mais Huddersfield Town est furieux. La lutte pour le maintien en Championship fait rage, et Reading a pris un point précieux (0-0) contre le leader. Huddersfield a ainsi demandé à l'EFL d'étudier ces changements, et de décider si oui ou non, Kompany a "faussé" la compétition, rapporte le Sun.

Si les conclusions de l'EFL incriminent Burnley, les Clarets risquent une amende, voire la perte de points. Ironiquement, cela n'aiderait en rien Huddersfield, car Reading n'en perdrait pas de son côté. Et au vu du contexte et des joueurs alignés, qui sont partie prenante de l'équipe A depuis le début de la saison, on doute que Huddersfield obtienne gain de cause...