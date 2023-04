Le RFC Liege a hâte d'être le week-end prochain : "Disputer un grand match et fêter la montée en D1B"

Ce samedi soir, le RFC Liège s'est fait peur contre Winkel lors de la 34ème journée de Nationale 1.

Le RFC Liège pensait avoir plié la rencontre après un peu moins de trente minutes de jeu en menant déjà 3-0 grâce à des réalisations de Lambot (9e), Prudhomme (12e) et Mouhli (29e). Mais les Sang et Marine ont ensuite laissé revenir Winkel au score avec des buts de Tal (37e), Sula (62e) et Van Marcke (77e). Alors que Rocourt était sans voix et accusait le coup, les Liégeois sont revenus à la charge et ont arraché la victoire en fin de rencontre via des buts de Panepinto (82e) et Loemba (90e).

"Une très bonne première période de notre part avec trois buts marqués, puis nous avons lâché l'emprise que nous avions sur la rencontre et nous avons encaissé un goal sur phase arrêtée. À la pause, nous avons essayé de remettre les choses en place, mais cela n'a pas réussi puisque nous avons vu Winkel marquer deux nouveaux buts et revenir au score", a confié Gaëtan Englebert à l'issue de la rencontre. "Nous devons retenir notre réaction en fin de rencontre, nous sommes parvenus à planter deux buts. C'est dommage d'avoir eu quelques frayeurs à cause d'un manque de concentration étant donné le contexte du match, mais nous prenons les trois points et c'est le plus important", a souligné le T1 du matricule 4.

"Fêter notre montée dimanche prochain"

Le RFC Liège n'a pas encore pu valider sa montée en D1B ce week-end et devra attendre la semaine prochaine. "Nous avons attendu le résultat de la rencontre entre les U23 de Charleroi et La RAAL (0-0) pendant une demi-heure, mais c'est mieux d'attendre et de fêter cela sur le terrain. Nous aurons la chance de pouvoir le faire dimanche prochain en allant prendre les trois points nécessaires à Tirlemont. Nous sommes prêts à effectuer un grand match", a conclu Englebert.

Pour rappel, Liège compte douze points d'avance sur La Louvière, 4ème, à quatre journées de la fin du championnat.