🎥 Enfin le début de la renaissance pour Adnan Januzaj ?

Buteur contre Gand en Conference League, l'ailier droit a trouvé le chemin des filets pour la premiÚre fois dans le championnat de Turquie.

Considéré par certains comme l’un des Diables Rouges les plus talentueux de sa génération, Adnan Januzaj est cependant l’un des plus irréguliers, comme en témoigne son passage en première division turque depuis cet hiver. Avant ce match contre Giresunspor, le Diable à 15 reprises n’avait pas encore trouvé le chemin des filets avec Basaksehir, son dernier but remontant aux huitièmes de finales de la Conférence League face à Gand.

Le compteur est enfin débloqué, puisque l'ancien de Manchester United a inscrit deux buts et délivré une passe décisive lors de la victoire 2-4 de ses couleurs contre le 16e du championnat. Basaksehir, 5e, semble trop loin de Besiktas et des places européennes (14 points). Cette prestation fait néanmoins office de second souffle pour le joueur qui espère que ce match pourra lui permettre de prendre confiance et de continuer sur cette nouvelle lancée.