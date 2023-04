Casper Terho, le joker inattendu des Play-Offs de l'Union ?

Le Finlandais de 19 ans vient d'inscrire ses trois premiers buts pour l'Union et pourrait se révéler être un joker inattendu dans la course au titre. Il donne en tout cas de plus en plus de maux de tête à Karel Geraerts, qui ne demande certainement pas mieux.

Casper Terho est arrivé à l'Union en janvier, en provenance de son club formateur de l'HJK Helsinki. Après quelques premières semaines passées sur le banc en guise d'acclimatation, le jeune Finlandais (19 ans) a disputé les 45 dernières minutes de la manche retour contre Leverkusen, alors qu'il ne comptait jusque-là que huit petites minutes réparties en trois montées au jeu.

C'est lui qui, après un gros travail de Lapoussin, avait réceptionné un centre et tenté sa chance. Dévié, le ballon a terminé sa course au fond des filets et a fait renaître l'espoir chez les Saint-Gillois, pour une courte durée. Rebelote sur la pelouse de Courtrai, lors de la dernière rencontre de la phase classique. Titulaire pour la toute première fois, Casper Terho, virevoltant sur son côté droit, plante un doublé et permet à l'Union de revenir à la hauteur de Genk avant de commencer les Play-Offs. Buteur à trois reprises en quatre jours, l'international espoirs finlandais a enfin déposé sa carte de visite.

La future révélation des Play-Offs ?

Casper Terho sent encore le tout bon coup. Dès son arrivée, Karel Geraerts en parlait comme "un joueur capable d'amener du dynamisme sur les flancs". Grâce à son recrutement basé majoritairement sur les datas, l'Union est sans doute parvenue à aller chercher une nouvelle pépite inconnue en Belgique, comme l'étaient Nielsen, Undav, Teuma et d'autres.

Le flanc droit de l'Union, souvent occupé par Guillaume François ou Bart Nieuwkoop, peut désormais être occupé par un joueur dont la portée offensive est la vocation. Là reste encore le principal point de travail de Terho s'il veut coller parfaitement au système de Geraerts. Dans ce rôle de piston, il est aussi important de défendre et d'effectuer une tâche défensive rigoureuse.

Quoi qu'il en soit, le Finlandais commence à compliquer de plus en plus la vie d'un Karel Geraerts qui ne va certainement pas s'en plaindre. Avec Nieuwkoop dans un rôle plus défensif et François dans un style plus hybride, l'entraîneur de l'Union est à présent paré à toute éventualité sur le côté droit. De son côté, Casper Terho pourrait devenir le joker inattendu des Play-Offs de l'Union. Les contes de fées surprises, on commence à s'y habituer au Parc Duden.