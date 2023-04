Tielemans et Leicester frustrés par Leeds, victoire importante pour Dendoncker, Lokonga et Palace s'écroulent

De nombreux Belges étaient impliqués en ce mardi soir de Premier League, où la bataille contre la relégation fait toujours autant rage.

Leeds - Leicester

Leicester pensait prendre l'avantage en début de match, mais Tielemans voyait un superbe but être annulé par le VAR. Vraiment dommage.

Tielemans scores an absolute piss rocket but it’s ruled out for offside!! pic.twitter.com/yaqBh4erCh — J Spursy (@JSpursy) April 25, 2023

Sinisterra ouvrait le score à la 20e et compliquait les choses pour Leicester. Les Foxes allaient égaliser, via Vardy à 10 minutes de la fin. Score final : 1-1. Faes et Castagne ont joué toute la rencontre. Praet est monté à la 82e? Leicester est 17e, un point devant la zone rouge.

Wolves - Crystal Palace

Titulaire avec Palace, Lokonga vécu une soirée compliquée. Les Eagles se sont inclinés 2-0. Ils sont 13e, à 8 points de la zone rouge.

Aston Villa - Fulham

Avec Dendoncker titulaire et auteur d'une bonne prestation, Aston Villa s'est imposé 1-0b face à Fulham. Les Villans font une superbe opération et remontent provisoirement à la 5e place de Premier League.