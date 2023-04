Scénario catastrophe pour Domenico Tedesco ? Six Diables sont proches de la D2 en Angleterre

Les résultats de cette semaine placent Leicester City, Everton et Southampton en position de relégables. Cela implique une descente potentielle pour plusieurs titulaires de Domenico Tedesco.

Six Diables Rouges. Il y a actuellement 6 internationaux belges en position de relégables en Angleterre : Amadou Onana (Everton), Wout Faes, Youri Tielemans, Timothy Castagne, Dennis Praet (Leicester City) et Romeo Lavia (Southampton).

À l'exception de Tielemans blessé (et attendu en juin dans le groupe), tous étaient repris. Et trois d'entre eux (Onana, Faes et Castagne) étaient même titulaires pour les débuts de Domenico Tedesco sur le banc. La Championship a beau être un championnat de qualité avec ses spécificités, on peut sans se mouiller considérer que c'est un problème pour le sélectionneur.

Du mouvement pour beaucoup

Bien sûr, on connaît la Premier League : jusqu'à la dernière journée, il y aura du mouvement. Seul Lavia et Southampton semblent condamnés. Mais si Nottingham Forest remplace Everton (par exemple), Orel Mangala rentre dans l'équation.

© photonews

En cas de descente(s), il y aura du mouvement. Les ambitions d'Amadou Onana sont bien trop grandes pour perdre son temps en Championship et même en cas de maintien, il devrait quitter un Everton à la dérive. Vu ses capacités d'adaptation, on ne s'en fait pas pour lui. Même chose pour le surdoué Roméo Lavia, qui brille dans chaque grand match et intéresse chaque grand club.

Pour les Red Foxes, c'est un autre problème. Youri Tielemans vit une saison compliquée ; le temps où il intéressait Arsenal paraît loin. Pas en confiance, bousculé dans la hiérarchie des Diables, il devrait se réadapter à son environnement à un moment de sa carrière qui doit correspondre à son pic...

Dennis Praet joue les utilités à Leicester et devrait plutôt aller chercher du temps de jeu ailleurs qu'en Premier League. Pour Timothy Castagne, encore auteur d'une grosse saison malgré les difficultés de Leicester, on est confiant. Mais quid de Wout Faes ?

En D2...mais titulaire chez les Diables ?

Transféré l'été dernier pour plus que son prix, Faes vit une saison à deux visages. Solide et par moments impressionnant dans son style avant la Coupe du Monde, il s'est depuis écroulé avec son équipe.

S'il a épaté avec les Diables, sa cote en Angleterre n'est peut-être pas aussi élevée qu'on le croirait. Surtout, il est sous contrat jusqu'en 2027 et Leicester en demandera très cher, car descendre en Championship ne signifie pas faire la manche. La possibilité d'un Faes en D2 en 2023-2024 est réelle.

Elle constituerait un gros problème pour Tedesco qui a clairement fait de Wout Faes un titulaire en puissance. Le sujet sera certainement discuté en juin, quand les verdicts concernant le maintien seront tombés. Le sélectionneur donnera alors son avis et ses conseils...