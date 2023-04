Vincent Kompany et Burnley vivent des semaines importantes dans l'histoire du club. Sur le terrain comme en dehors, Vince The Prince pose des choix forts, avec succès.

Après plusieurs occasions infructueuses, Burnley est officiellement devenu champion en deuxième division anglaise, quelques semaines après avoir sécurisé la montée en Premier League. La délivrance est survenue mardi sur le terrain de Blackburn grâce à une victoire 0-1. L'auteur du seul but de la rencontre ? Manuel Benson, déjà auteur de dix réalisations en Championship cette saison, dont trois sur les trois derniers matchs.

Pourtant, l'ancien de l'Antwerp a débuté la rencontre sur le banc, au profit de Vitinho, un autre visage bien connu de notre Pro League. Vincent Kompany est revenu pour BBC Lancanshire sur la gestion de Manuel Benson : "C'est un choix qui m'a empêché de dormir la nuit parce qu'il a été si bon, mais je connais Benny depuis longtemps. Je sais qu'il atteint son meilleur niveau lorsqu'il est frais. Je me suis demandé si je ne l'avais pas laissé trop longtemps le match d'avant contre QPR".

Comme à son habitude, Vinnie a discuté avec ses joueurs et son staff avant de poser ce choix : "J'ai eu une conversation avec lui et mon sentiment était que Vitinho pourrait se défouler physiquement avant Benson ne cause des dégâts en rentrant au jeu. On a toujours raison quand on gagne, mais je ne peux pas dire que j'ai été surpris". Connaîtra-t-il la même réussite la saison prochaine en Premier League ?