🎥 Quand Thibaut Courtois humilie Eden Hazard à l'entraînement du Real Madrid

Le gardien belge s'est joué de son ancien coéquipier en équipe nationale. Une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux.

S'ils ne sont plus ensemble en équipe nationale, Eden Hazard et Thibaut Courtois partagent encore des moments communs au Real Madrid. On les voit rarement ensemble sur le terrain le week-end mais à l'entraînement, les deux Belges sont souvent présents à deux en même temps.

Ce samedi, une vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. On y voit le gardien belge mettre l'ancien capitaine des Diables dans le vent devant tous ses coéquipiers avec un superbe geste technique.

On aurait été habitué à voir ce geste dans l'autre sens mais cette fois c'est bien Eden qui a été laissé sur place.