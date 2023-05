Et si Arsenal avait perdu le titre en se passant de Leandro Trossard ?

Monstrueux depuis son arrivée à Londres, le Diable Rouge a été placé sur le banc à quatre reprises en avril : les quatre seules rencontres qu'Arsenal n'a pas remportées depuis le mois de février.

Après un passage sur le banc d'un petit mois, Leandro Trossard était de retour dans le onze de base de Mikel Arteta ce mardi soir pour affronter Chelsea. Sorti à l'heure de jeu, le Diable Rouge a tout de même permis aux Gunners de remporter le derby londonien (3-1) et de reprendre provisoirement la tête du championnat à Manchester City.

Alors qu'ils comptaient encore une petite dizaine de points d'avance il y a six semaines, les pensionnaires de l'Emirates Stadium doivent désormais espérer deux faux-pas de City pour reprendre les choses en main dans la course au titre. Arsenal a craqué dans un mois d'avril que l'on savait décisif, là où les Cityzens furent exemplaires de bout en bout.

No Trossard no party ?

La victoire d'hier a fait beaucoup de bien aux joueurs de Mikel Arteta, qui restaient sur une série de quatre rencontres consécutives sans empocher les trois points. Quatre rencontres où, contre toute attente, Leandro Trossard était placé sur le banc.

Exemplaire depuis le début de la saison, l'ancien de Brighton est arrivé à Londres en janvier et a directement impressionné. Un but et huit passes décisives en 16 matchs de championnat et un impact important sur le jeu des Gunners, l'ancien de Genk semblait incontournable.

On ne change pas une équipe qui gagne ? C'est pourtant ce qu'a fait Arteta, en remaniant son compartiment offensif après le retour de blessure de Gabriel Jesus. Voilà Trossard condamné à jouer 20 minutes par match, dans des scénarios où son équipe éprouve beaucoup de difficultés.

Influant et bosseur, le joueur de 28 ans s'est mis au diapason pour servir ses couleurs contre les Blues et a conquis les supporters d'Arsenal, qui appellent à le voir titulaire jusqu'à la fin de la saison. Mikel Arteta a-t-il commis une erreur en mettant Trossard sur le banc ? Peut-être, mais l'important est de s'en rendre compte avant qu'il ne soit trop tard. Ne l'est-ce pas déjà ?