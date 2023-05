Les U21 à l'Euro avec quelques grands noms ? Le plan de l'Union Belge

La Belgique peut, sur papier, aligner l'une des équipes U21 les plus fortes d'Europe. Et elle semble prête à le faire en Géorgie...

Du 21 juin au 8 juillet prochains se tient l'Euro U21 en Géorgie et Roumanie. Les Diables disputent leurs trois matchs de poules à Tbilissi dans un groupe très relevé : le Portugal, les Pays-Bas et le pays-hôte, la Géorgie.

Il faudra une équipe solide pour sortir des poules, puis aller loin dans la compétition afin d'obtenir un ticket pour les Jeux Olympiques 2024. Et pour ce faire, l'Union Belge serait prête à aligner la meilleure équipe possible ou presque, rapporte Het Nieuwsblad.

Domenico Tedesco avait annoncé 2 choses : premièrement, il n'affaiblira pas les Diables au profit des U21. Autrement dit, pas d'Amadou Onana ou d'Arthur Theate chez Jacky Mathijssen. Ensuite, les joueurs n'ayant pas obtenu de temps de jeu avec les Diables pourraient être mis à disposition, même s'ils étaient repris.

Milan, Lens et le PSV seront-ils d'accord ?

Ainsi, la chance de voir Charles De Ketelaere, Roméo Lavia, Loïs Openda et Johan Bakayoko en Espoirs serait réelle. On parle là de joueurs évalués jusqu'à 27 millions d'euros sur Transfermarkt et cités dans de grands clubs européens.

Reste une question : les clubs seront-ils d'accord ? Après une longue saison, ils peuvent en effet refuser la sélection de leurs joueurs pour l'Euro U21 (qui se situe hors des dates officielles FIFA, pour lesquelles ils n'ont pas leur mot à dire). Par exemple, Jérémy Doku, sélectionnable, ne serait pas pris en compte, Rennes et l'Union Belge ayant un accord en raison de la fragilité de l'ailier.