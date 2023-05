Ca sent bon pour Kevin De Bruyne avant le déplacement au Real Madrid

Kevin De Bruyne avait été absent lors des matchs face à Fulham puis West Ham. Guardiola s'était montré très rassurant quant à l'état de son joueur, déclarant même qu'il pourrait le récupérer ce samedi, contre Leeds.

Le retour de De Bruyne s'est davantage confirmé. Le Diable Rouge s'est en effet entraîné ce jeudi avec le groupe. C'est Pep Guardiola qui l'a annoncé ce vendredi en conférence de presse. "Il s’est entraîné hier et cela s’est bien passé. Il va encore s’entraîner aujourd’hui puis nous déciderons", a déclaré l'Espagnol.

A voir donc si De Bruyne sera de la partie pour ce samedi. En revanche, sa participation à la demi-finale aller de la Ligue des Champions mardi prochain au Real Madrid semble semble doucement se confirmer.

