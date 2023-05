Furieux, Igor Tudor perd les pédales : "S'il a des couilles...."

L'Olympique de Marseille est revenu de Lens avec une défaite, mais un évènement de match, en tout début de rencontre, reste encore en travers de la gorge du coach olympien, Igor Tudor.

Ce samedi, dès la 3ème minute du choc entre le RC Lens et l'OM, les Olympiens ont cru ouvrir le score grâce à Alexis Sanchez, avant que Clément Turpin n'annule le but avec l'aide de la vidéo. L'arbitre français n'avait pas sifflé la possible faute du Chilien sur le défenseur sang et or avant de se déjuger. Finalement, les Lensois l'ont emporté 2-1, de quoi frustrer l'entraîneur marseillais, Igor Tudor, qui s'est emporté après la rencontre.

"Alexis Sanchez m'a dit qu'il y avait but, que c'était licite, je le crois. J'ai regardé la vidéo et pour moi... je ne vois pas de faute. Les détails font la différence. C'est le football. Les Lensois ont poussé fort, nous aussi. On a concédé un but sur corner. Ils ont eux des opportunités, nous en avons eu aussi. Un détail, c'est le deuxième carton jaune pour Medina. Je l'ai dit à cet arbitre à la mi-temps. Je lui ai dit qu'il avait eu le courage - et je dis bien courage - d'invalider le but (de Sanchez) mais qu'il n'avait pas eu le courage de donner le deuxième jaune à Medina. S'il a des couilles, il doit en avoir aussi pour ça."

Chacun appréciera cette sortie à sa juste valeur.