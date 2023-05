L'Antwerp est-il favori désormais ? La réponse claire et ironique de Mark Van Bommel !

L'Antwerp est en tête dans ces Playoffs, et on a le sentiment que le vent tourne. Mais peut-être est-on un peu influencé par un biais de récence, que Mark Van Bommel dénonce.

Le biais de récence, c'est ce qui pousse à tirer des conclusions sur base des événements qui viennent de se passer, en oubliant ce qui a pu se passer auparavant. Déjà en zone mixte, Mark McKenzie l'évoquait quand on souligne les difficultés rencontrées par Genk : "On vous a gâtés pendant la saison, et maintenant, dès que ça joue moins bien, c'est une catastrophe", souriait l'Américain.

Mark Van Bommel, le coach de l'autre équipe, ne tombera pas non plus dans le piège. "Est-ce que nous sommes favoris pour le titre désormais ? Non, absolument pas. Je ne vois même pas comment vous pouvez penser ça", s'interroge le Néerlandais.

"Il y a quoi ? Un point qui sépare les trois équipes ? Et avec un point d'écart, vous parlez de favori ?", continue Van Bommel. "Est-ce que l'Union sera favorite si elle gagne un match pendant que nous faisons match nul ? Il reste 4 matchs, et il y a un point d'écart, je le répète, on ne va pas faire la fête maintenant".

Van Bommel ne peut cependant pas le nier : "Oui, il y a un bon...je ne veux pas dire "flow", je n'aime pas ce mot, mais disons que ça se passe bien pour nous. Mais il y a 3 équipes en course", conclut-il. Les pieds bien sur terre. C'est aussi nécessaire...