Loïs Openda ne s'arrête plus avec Lens

Loïs Openda a inscrit son 19e but ce samedi. L'attaquant belge était très heureux de la victoire face à Marseille, mais reste calme.

C'était peut-être le match le plus importannt de la saison pour le Racing Lens, et les Sang & Or l'ont gagné avec l'aide de Loïs Openda. Le Diable Rouge a été auteur de son 19e but de la saison. "C'était un match exceptionnel", se réjouit-il au micro de Canal +.

"On s'est bien battus et on a montré la mentalité nécessaire pour faire ce qu'on a à faire. L'OM est une belle équipe et on a montré un bel état d'esprit, cette victoire est méritée", analyse Openda. "Mon but, c'est bien, mais il n'y a pas que moi. Il y a plus que la finition, je suis fier de l'équipe".

Lens s'est assuré un ticket européen, et espère bien s'accrocher à celui menant en Ligue des Champions. Et après tout, Paris n'est temporairement qu'à 3 points...