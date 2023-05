Pendant ce temps, le coronavirus continue de perturber le football européen

Le nom du futur champion du championnat grec risque bien d'être influencé par le coronavirus. A deux journées de la fin, la situation est assez confuse.

Alors que les CST et les masques ont disparu des stades belges depuis un certain temps, le coronavirus est toujours présent et perturbe la dernière ligne droite du championnat grec. Le Panathinaïkos, leader ex aequo avec l'AEK Athènes à deux journées de la fin, est fortement touché avec 29 cas positifs dans ses rangs (17 joueurs et 12 membres du staff).

Face à ce cluster, la fédération a décidé de reporter toutes les rencontres programmées ce dimanche. Elles seront finalement jouées...demain, 24 heures après leur horaire initial, pour permettre au championnat de s'achever le weekend prochain. Les prochains jours s'annoncent tendus, sur et en dehors du terrain.