Romelu Lukaku stoppé dans son élan ?

Romelu Lukaku semble de retour en forme. Le Diable Rouge s'est montré décisif lors des dernières rencontres disputées avec l'Inter Milan.

Lukaku a en effet regagné des galons de titulaire en Serie A. Et de plus, il recommence à alimenter ses stats : 3 buts et 4 assists depuis avril.

Pourtant, Simone Inzaghi pourrait décider de faire débuter Lukaku sur le banc lors du match aller de demi-finale de Ligue des Champions ce mercredi face à l'AC Milan. Lukaku n'a en effet qu'un statut de remplaçant dans cette compétition (malgré 3 buts en 5 matchs), son coach lui profitant Edin Dzeko.

En conférence de presse, Inzaghi a expliqué qu'il voyait Lukaku comme "une arme supplémentaire". "Il est très important pour nous. C'est pourquoi nous l'avons fait venir. Pendant quatre mois, il a été indisponible, mais maintenant, il marque à nouveau régulièrement."