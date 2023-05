Une fin de carrière à 21 ans pour une grande promesse du football néerlandais ?

Mohamed Ihattaren est dans le trou à la Juventus. Il pourrait même déjà avoir disputé le dernier match de sa carrière.

Arrivé à la Juventus en août 2021 en provenance du PSV où il s'était révélé comme une grande promesse du football néerlandais (jusqu'à être repris en sélection), Mohamed Ihattaren connait pourtant une période cauchemardesque.

Le milieu offensif n'a pas encore disputé la moindre minute en Serie A depuis son arrivée, que ce soit à la Juventus ou à la Sampdoria, où il a été prêté six mois. Il n'a plus joué en match officiel depuis plus d'un an (lors d'un nouveau prêt, à l'Ajax cette fois). Encore sous contrat jusqu'en 2025 à Turin, il pourrait bien partir plus vite que prévu.

Selon la presse italienne, la Vieille Dame voudrait rompre le contrat de celui que De Telegraaf présente comme lié avec la mafia. Certaines sources évoquent même une fin de carrière prématurée pour le joueur de 21 ans. D'espoir à désespoir, il n'y a qu'un pas.