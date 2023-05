🎥 Kevin De Bruyne récompensé pour son missile face au Real Madrid

√Člu homme du match lors du partage des Manchester City sur la pelouse du Real Madrid ce mardi soir lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions, le Diable Rouge a une nouvelle fois √©t√© important pour ses couleurs.

Les fans étaient invités à voter pour le plus beau but de la semaine en Ligue des Champions, et ils ont décidé de récompenser celui inscrit par Kevin De Bruyne lors de la demi-finale aller entre le Real Madrid et Manchester City (1-1) mardi.

Le joli but de Vinicius Jr et les réalisations de l'Inter Milan face au Milan AC (2-0) mercredi n'ont pas fait le poids face au bijou de KDB.