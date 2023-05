Kylian Hazard nous sort des barrages "à la Eden" pour porter le RWDM vers la D1A

Mais que se passe-t-il avec Kylian Hazard ? Le niveau du jeu du frère d'Eden dans ces Playoffs de Challenger Pro League est de très loin le plus élevé de sa carrière.

Puisqu'Eden est cantonné au banc au Real Madrid et que Carlo Ancelotti lui accorde à peine un regard, la famille Hazard a trouvé une solution idéale. Kylian est actuellement en vacances en Espagne, s'occupant de ses neveux et prenant le soleil, tandis qu'Eden, profitant de la ressemblance troublante entre les deux frères, s'éclate enfin à nouveau sous le maillot du RWDM.

Le subterfuge est passé inaperçu de tous, mais on ne nous la fait pas. Le contraste entre le Kylian Hazard de la saison régulière et celui des Playoffs est saisissant : 12 matchs sans but avec un seul assist, et désormais... 9 matchs pour 6 buts et 7 passes décisives.

Enfin l'explosion ?

Des chiffres...de très bon joueur de D1A. Ce que Kylian n'a encore jamais réussi à être : tandis que Thorgan Hazard s'est rapidement imposé comme plus qu'un "frère de", se faisant un prénom avec Zulte Waregem et remportant même un Soulier d'Or, Kylian s'est "planté" à Zulte Waregem, et son aventure au Cercle de Bruges, où il n'a jamais ébloui, s'est finie en eau de boudin.

C'est simple : ce que réalise Hazard dans ces barrages pour la montée, il ne l'avait pas réalisé en...68 (!) matchs avec le Cercle de Bruges (6 buts et 7 assists avec les Groen & Zwart). Bien sûr, il y a certainement un peu de surrégime dans l'histoire...mais c'est peut-être aussi, enfin, le signe que Kylian n'est plus seulement le frère d'Eden.

Ce samedi, l'ancien de...Chelsea va tenter d'être décisif une dernière fois de la saison et ramener le RWDM parmi l'élite belge. La prochaine étape sera d'y briller, enfin. Et si à 27 ans, il en était enfin capable ?