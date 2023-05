N'Golo Kanté annonce le club pour lequel il jouera la saison prochaine

L'international français a connu une saison compliquée du côté de Chelsea. Il souhaite néanmoins continuer dans la capitale anglaise.

Dire que N'Golo Kanté et Chelsea ont connu une saison difficile serait un euphémisme. Alors qu'il ne reste plus que quatre matchs à jouer pour les Londoniens, on aimerait surtout mettre l'exercice 2022-2023 derrière.

En fin de contrat ce 30 juin, l'international français est courtisé par les plus grands comme Arsenal ou le FC Barcelone mais son avenir pourrait bien être scellé.

Les rumeurs parlaient d'une prolongation de contrat avec Chelsea et Kanté se verrait bien rester à Londres. Au micro de Skysports, il a confirmé son envie de continuer au sein des Blues : "C’est un projet passionnant pour le club. Malheureusement, cette saison n’a pas été à la hauteur de Chelsea. Mais tout le monde veut suivre cette voie, celle du succès et des titres".