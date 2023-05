Kylian Hazard affiche ses ambitions : "Ceux qui me critiquent devraient essayer de faire mieux que moi"

A 27 ans, l'ancien de Chelsea affiche la plus belle forme de sa carrière dans ces Play-Offs de Challenger Pro League. Et si c'était enfin la bonne ?

Le RWDM est bien parti pour valider sa montée en Jupiler Pro League et doit poser la dernière pierre de l'édifice ce samedi, dans un derby bruxellois qui s'annonce déjà chaud face au RSCA Futures. Dans cette équipe de Molenbeek, Kylian Hazard se démarque depuis le début des Play-Offs et compte 6 buts et 7 passes décisives sur les 9 derniers matchs.

A 27 ans, le plus jeune des frères Hazard affiche la plus belle forme de sa carrière et est bien décidé à conduire le RWDM en Pro League. Pour l'ancien de Chelsea, qui a disputé 63 matchs de D1 pour Zulte et le Cercle, l'occasion de retrouver l'élite de notre football est rêvée.

"Pour le moment, tout se passe bien. Je suis attentivement les instructions et les conseils de l'entraîneur et cela porte ses fruits. Mais c'est aussi ce qu'on attend de moi. Savoir abandonner une action s'il n'y a pas d'espace et rester patient, regarder s'il y a des opportunités en profondeur,... Je sais que j'ai définitivement ma place en D1A, je n'ai jamais douté de mes capacités. Ceux qui le font devraient essayer de faire mieux que moi" a conclu Kylian Hazard au micro de Sporza.