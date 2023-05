Une cible concrète met-elle un stop au Club de Bruges ?

Pour se renforcer dans le cœur du jeu, le Club de Bruges souhaite faire venir le milieu de terrain suédois Armin Gigovic au Jan Breydel.

Après sa saison difficile, le FC Bruges sonde déjà le marché des transferts et prépare le prochain exercice. En Play-Offs 1, les Blauw & Zwart sont déjà distancés après deux défaites de rang et ne peuvent plus rien revendiquer d'autre que la quatrième place. Apparus plus faibles qu'habituellement au milieu de terrain, les Brugeois devraient se renforcer dans ce compartiment du terrain cet été.

Prêté à Midtjylland cette saison en raison de la guerre en Russie, Armin Gigovic ne souhaite pas retourner à Rostov et a reçu de l'intérêt en Europe, dont une approche de la part de Bruges. Dans une interview accordée à Discovery+, le milieu de terrain (21 ans) a avoué penser prolonger son séjour au Danemark.

"Oui pourquoi pas ? Je pense que c'est plutôt bien ici. Je ne sais pas encore ce qui va se passer, je devrais avoir une réponse prochainement. Je me sens très bien ici. L'intérêt de Bruges ? Je viens de l'entendre et je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. J'essaie juste de bien terminer la saison ici, on verra ce qu'il se passe cet été."

Estimé à 2M€ sur Transfermarkt, le joueur devenu international suédois pour la première fois au mois de janvier a disputé 23 matchs toutes compétitions confondues cette saison, pour un but. Cette déclaration est-elle le simple moyen d'écarter la question ou l'envie du joueur est-elle bel et bien de poursuivre l'aventure au Danemark ? Réponse dans les prochaines semaines.