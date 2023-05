Bixente Lizarazu s'insurge : "J'ai honte de la façon dont on traite Messi"

De retour après sa sanction et son voyage non autorisé en Arabie Saoudite, la Pulga a été sifflée par une partie du public parisien samedi, lors du match remporté face à l'AC Ajaccio (5-0).

Un traitement et une attitude inacceptables pour Bixente Lizarazu. "Moi, j'ai honte de la façon dont on traite Messi", a lâché le consultant de Téléfoot. "Il ne fait pas une saison catastrophique, il a marqué 15 buts et donné 15 passes décisives (en L1). Oui, depuis la fin de la Coupe du monde, il a baissé, bien entendu. Mais on parle du meilleur, ou de l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. On ne peut pas le traiter comme un joueur lambda. On ne peut pas le traiter comme ça."

"Le problème à Paris, c'est que la plupart des joueurs sont gâchés. A part Mbappé qui arrive à performer quoi qu'il arrive, il y a énormément de joueurs qui sont gâchés par le contexte à Paris. Donc le problème, ce n'est pas les joueurs, c'est le cadre. Ce cadre de travail, cette exigence que l'on doit demander au quotidien, une cohérence sur la construction de l'effectif... Mais ce n'est pas la faute de Messi. Je pense qu'il mériterait un peu plus de respect", a conclu l’ancien back gauche.