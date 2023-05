Un joueur prêté au RWDM évoque son avenir

Jake O'Brien a réalisé une saison très solide au coeur de la défense du RWDM. Prêté par Crystal Palace, il a évoqué son avenir après la rencontre.

Jake O'Brien (21 ans) était très heureux après le titre enfin officiel ce samedi du côté du Stade Machtens. "Ce club le mérite, les gens ne le voient pas mais il y a tellement de travail en coulisses, tout le monde a fait un job incroyable", se réjouissait l'Irlandais.

O'Brien lui-même était un pilier de la défense molenbeekoise, au point où de l'intérêt en provenance d'Angleterre était évoqué l'hiver dernier pour le solide joueur propriété de Crystal Palace. "J'étais venu ici avec pour objectif la montée. Nous étions à mi-chemin et je n'allais pas partir en route", explique-t-il.

Désormais, cependant, il pourrait partir avant de goûter à la D1A, puisqu'il n'est que prêté par l'autre club de John Textor. On imagine cependant que les connexions seront faciles à établir pour prolonger son séjour. "J'ai encore un an de contrat à Crystal Palace. Nous verrons, j'aimerais rester mais il est encore trop tôt pour en parler, nous allons en discuter en temps et en heure avec la direction", conclut Jake O'Brien.