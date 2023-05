(Exclusif) Une légende anglaise adoube Courtois : "La classe mondiale"

Thibaut Courtois va devoir sortir le grand jeu ce soir pour que le Real Madrid crée l'exploit à Manchester. Nous en avons parlé avec David James, légende du football anglais.

David James est peut-être l'un des derniers grands gardiens à avoir porté le maillot de l'équipe nationale anglaise. Devenu légendaire à Liverpool, il a aussi porté le maillot de Manchester City à 100 reprises, et aura naturellement son parti pris ce soir, mais il sait qu'un certain Thibaut Courtois peut tout gâcher pour les Skyblue.

David, quel est votre opinion sur Thibaut Courtois ?

Ces 18 derniers mois, Thibaut Courtois est passé de bon gardien à gardien de classe mondiale. Je me rappelle de sa parade contre Chelsea au tour précédent...de ses arrêts contre Salah et Mané en finale l'année passée ! Sans ces deux arrêts, le Real Madrid n'est pas champion à Paris.

Comparé à Ederson, Thibaut, un peu comme Maignan et Onana, n'a peut-être pas la précision dans le jeu au pied. Ederson peut changer un match avec cette arme-là. Mais ce qu'il a montré en finale de la dernière C1...waw. Sans lui, Liverpool gagne la Champions League. J'adore Courtois.

N'est-ce pas un peu dommage qu'en Angleterre, Courtois n'ait pas le respect qu'il mérite ? Après cette finale, il s'était plaint de ne pas avoir été intégré dans un top 10 des meilleurs gardiens du monde par un journal anglais...

Je ne suis pas fan de ces classements, de ces listes...mais ça ne change rien au fait qu'il soit absolument respecté ici. Je me souviens quand il était venu de l'Atletico Madrid..j'avais hâte de le voir jouer car je pensais qu'il était immense.

© photonews

Ici en Angleterre, il a eu des bonnes et de mauvaises périodes. Mais vous connaissez la nature du football anglais... si tu fais une erreur, on oublie tout ce que tu as fait. C'est le business. Mais Thibaut est allé au Real Madrid et a montré à tout le monde qu'il est un gardien de classe mondiale.

Manchester City ou Real Madrid: qui va se qualifier pour la finale?

Le Real Madrid est favori après ce qu'ils ont fait les 4-5 dernières années. La saison passée, à chaque fois que les gens les pensaient éliminés, ils sont revenus et ont passé un tour de plus...en finale, Liverpool avait tout pour y arriver, mais les choses ont encore penché en faveur du Real Madrid.

Ils ont la qualité, l expérience et des joueurs qui ont gagné la Ligue des Champions à de nombreuses reprises. Et ils ont aussi le meilleur joueur au monde: Karim Benzema. Mais Manchester City peut le faire, leur équipe est différente par rapport au passé.

Pensez-vous qu'il y ait encore un risque d'abandon collectif à City, comme l'année passée, quand ils avaient pris trois buts en 5 minutes alors que le plus dur semblait fait ?

Il y a des différences avec ce que Manchester City fait cette saison. Déjà, il y a Erling Haaland, qui inscrit bien plus de buts à lui seul alors qu'avant, c'était divisé entre tous les joueurs. City a aussi divers styles de jeu : j'étais à l'Emirates pour le match entre Arsenal et City, et j'ai vu les Citizens utiliser du jeu long, auquel je n'étais pas habitué sous Guardiola. C'était moche, mais efficace.

Désormais, Manchester City a plusieurs cordes à son arc, et ça peut faire la différence en Champions League. Ils sont moins prévisibles aujourd'hui qu'à l'époque.