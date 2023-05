🎥 "Tais-toi !" : quand KDB et Guardiola se disputent en plein match

Manchester City a pris le contrôle du match dès le coup d'envoi, et ne l'a pas lâché jusqu'au coup de sifflet final. Mais visiblement, Kevin De Bruyne était nerveux, sachant que les Citizens n'avaient pas de marge d'erreur avant le 2-0.

On le voit ainsi se disputer en pleine phase avec Pep Guardiola. Le Catalan lui demande de passer son ballon dès que possible ; KDB lui répond sèchement "shut up" - "tais-toi".

Après la rencontre, les deux hommes avaient oublié l'incident, comme l'a prouvé l'accolade chaleureuse à la sortie de Kevin De Bruyne.

