🎥 La frappe monstrueuse de Théo Bongonda pour mener Cadix vers le maintien en Liga

L'ancien de Genk a sorti une prestation XXL face à Valladolid pour donner de l'air à son équipe en bas de classement. Son premier but vaut à lui seul le détour.

A égalité de points à la première place de la zone de relégation avec Valladolid, Cadix jouait gros dans la rencontre couperet face à ce concurrent direct. L'ambiance était donc crispée lorsque l'équipe de Theo Bongonda manquait un penalty à la demi-heure, alors que le marquoir affichait toujours 0-0.

Mais elle a pu compter sur un exploit personnel de son ailier belgo-congolais pour ouvrir le score et oubier tout cela. Sa frappe est tout simplement sublîme et rentre en force via la transversale. Un but aussi beau qu'important puisque Bongonda fixait le score à 2-0 en toute fin de partie sur penalty , après que l'ancien Anversois Martin Hongla ait été exclu dans le camp d'en face. Grâce à cette victoire, Cadix dépasse Valladolid mais aussi Valence et Getafe avec trois points d'avance sur la zone rouge, à trois journées de la fin du championnat.