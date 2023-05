L'arbitre de la finale de la Ligue des Champions est connu

Qui de Kevin De Bruyne ou de Romelu Lukaku pour remporter la Ligue des Champions ? La question est brûlante, et trouvera une réponse le 10 juin prochain au stade Ataturk d'Istanbul.

En attendant, l'UEFA prépare ce grand rendez-vous. Ce lundi, l'arbitre désigné pour cette finale a été désigné. Il s'agit du Polonais Szymon Marciniak.

Marciniak arbitrera donc en quelques mois une deuxième très grande finale, après la finale de la Coupe du monde en décembre dernier.

Les arbitres des autres finales européennes ont également été révélés.

⚽ The referees for this season's UEFA club finals:#UCLfinal: Szymon Marciniak 🇵🇱#UWCLfinal: Cheryl Foster 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿#UELfinal: Anthony Taylor 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#UECLfinal: Carlos Del Cerro Grande 🇪🇸



