Le buteur de La Gantoise visé à son tour par des insultes racistes

La Gantoise a retweeté un commentaire posté en ligne le 7 mai, en réponse à une vidéo d'Eleven Sports montrant la frappe d'Orban sur la barre contre le Standard lors du match à Sclessin.

"Donnez-lui une banane", et "Noir attardé", pouvait-on lire...

Of je nu Vinicius Jr., Gift Orban of eender wie bent: dit laten we niet passeren. De persoon is intussen geïdentificeerd door de politie en het dossier is overgemaakt aan het parket #SayNoToRacism @kaagentfdn 💙🤍 https://t.co/5m5PKAaj62